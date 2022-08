Stand: 11.08.2022 14:02 Uhr VfL Wolfsburg ohne Angreifer Wind nach München

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Spiel beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München auf den dänischen Angreifer Jonas Wind verzichten. "Jonas hat sich gestern im Training am Oberschenkel verletzt", sagte Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Zu der Dauer des Ausfall nannte er keine Details. Der 50-jährige Kovac steht vor seiner Rückkehr als Trainer zum Ex-Club am Sonntag (17.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). | 11.08.2022 13:54