VfL Wolfsburg mehrere Wochen ohne Gerhardt

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt verzichten. Der 28-Jährige verletzte sich am Sonnabend beim 7:1-Testspiel-Erfolg gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol am linken Knie und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wolfsburger bestätigten am Sonntag eine "Bandverletzung". Gerhardt werde das Trainingslager in Tirol noch am selben Tag verlassen. | 10.07.2022 11:53