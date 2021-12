Stand: 06.12.2021 16:50 Uhr VfL Wolfsburg: Stürmerin Jonsdottir erstmals im Training

Bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg steht Neuzugang Sveindis Jane Jonsdottir in den Startlöchern. Die 20-Jährige, die nach ihrer Verpflichtung vor einem Jahr erst einmal an den schwedischen Erstligisten Kristiansstad DFF verliehen worden war, trainiert in diesen Tagen erstmals bei den "Wölfinnen mit. Ab Januar ist die isländische Stürmerin spielberechtigt. Unterdessen steht der Termin für das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen den SC Sand: Anpfiff ist am 2. MÄrz um 18 Uhr. | 06.12.2021 16:50