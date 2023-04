Stand: 11.04.2023 16:18 Uhr VfL Wolfsburg: Marmoush geht im Sommer

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und Omar Marmoush gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie die Niedersachsen am Dienstag bekanntgaben, wird der auslaufende Vertrag mit dem 24 Jahre alten Ägypter nicht verlängert. Medienberichten zufolge wechselt der Angreifer zu Eintracht Frankfurt. Marmoush war 2017 nach Wolfsburg gekommen und spielte zunächst in der U23 der "Wölfe". Seit seinem Debüt bei den Profis im Jahr 2020 bestritt er 34 Bundesligapartien (fünf Tore) für den VfL. Zwischenzeitlich war er an den FC St. Pauli und den VfB Stuttgart verliehen. | 11.04.2023 16:17