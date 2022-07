Triple Ultra Triathlon in Lensahn: Die härtesten Sportler der Welt Stand: 29.07.2022 05:00 Uhr Sie kommen aus Deutschland, Schweden, Dänemark, Spanien, Frankreich oder Großbritannien. 50 Sportlerinnen und Sportler haben sich für den Ultra-Triathlon in Lehnsahn über die dreifache Ironman-Distanz angemeldet.

von Hauke Bülow

Der Triple Ultra Triathlon in Lensahn (Kreis Ostholstein) hat eine lange Tradition. Seit 1992 treffen sich jedes Jahr Sportlerinnen und Sportler, um sich komplett zu verausgaben. 11,4 Kilometer Schwimmen, 540 Kilometer auf dem Rad und dann ein Lauf über die dreifache Marathon-Distanz stehen an. Das sind in Summe 126,6 Kilometer.

"Wenn andere Sportler beim Ironman schon ihre Massage bekommen, dann sind wir immer noch dabei", lacht Organisator Wolfgang Kulow. Der Extremsportler hatte das Event vor 30 Jahren ins Leben gerufen. Inzwischen arbeitet ein ganzes Team an der Organisation. 260 Helfende sind in diesem Jahr mit dabei. Die zusammen zu bekommen, war laut Kulow eine große Herausforderung. "Freunde und Bekannte sind zum Glück kurzfristig eingesprungen."

Nicht nur körperliche Fitness ist gefragt

Wer die Strecke schaffen will, muss mental stark und körperlich fit sein, so Kulow. Wenn Körper und Geist im Einklang seien, könne man das gut schaffen. Aber auch dann brauchen die Teilnehmenden extremes Durchhaltevermögen. 58 Stunden sind das Zeitlimit. Bis dahin müssen die Sportlerinnen und Sportler im Ziel sein. Der bisherige Rekord liegt bei 30 Stunden. "Das ist wahnsinnig", sagt Kulow.

Um überhaupt durchhalten zu können, haben die Teilnehmenden ein Team um sich herum, das sie mit Essen und Getränken versorgt. "10.000 Kalorien in 24 Stunden sind Minimum", erklärt der Extremsportler. An Schlaf ist in dieser Zeit nicht zu denken - auch nicht für das Organisationsteam. Von Freitag, 6 Uhr morgens, bis Sonntagabend sind die Helfenden fast durchgängig wach.

Straßensperrungen wegen des Events

Wegen des Triple Ultra Triathlons müssen sich Autofahrer im Kreis Ostholstein auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Insbesondere zwischen Lensahn und Neustadt in Holstein. Denn die Radstrecke verläuft vom Schützenplatz in Lensahn über die Kreisstraße 59, die Lübecker Straße bis zur Straße Am Ehrenmal in Beschendorf.

Fahrzeuge kommen von Freitagmorgen, 9 Uhr, bis Sonnabend, 21 Uhr, auf dieser Strecke nicht durch. Nur Anlieger dürfen die Radstrecke nutzen. Die Radfahrerinnen und Radfahrer haben allerdings Vorfahrt.

