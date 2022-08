Stand: 20.08.2022 13:48 Uhr Tischtennis: EM-Aus für Ovtcharov und Boll

Der Weltranglisten-Neunte Dimitrij Ovtcharov (Hameln) vom TTC Neu-Ulm hat bei der Tischtennis-Europameisterschaft das Halbfinale verpasst. Der Olympia-Dritte verlor am Sonnabend im Viertelfinale gegen den Schweden Kristian Karlsson in 53 Minuten mit 2:4. Zuvor war bereits Rekord-Europameister Timo Boll bei den Titelkämpfen in München auf dem Weg zu seinem neunten Einzel-Gold jäh gestoppt worden. Der 41 Jahre alte Ausnahmespieler verlor das Viertelfinale gegen seinen Team- und Düsseldorfer Vereinskollegen Dang Qiu unerwartet deutlich mit 0:4. | 20.08.2022 13:47