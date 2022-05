Stand: 09.05.2022 10:39 Uhr Tennis: Zverev kritisiert die ATP

Tennis-Profi Alexander Zverev hat nach der Finalniederlage in Madrid gegen das spanische Wunderkind Carlos Alcaraz (3:6, 1:6) die ATP kritisiert. Die Arbeit der Spielerorganisation in der abgelaufenen Woche sei "eine absolute Schande" gewesen, sagte Zverev, der sich konkret auf die späte Ansetzung seiner Matches im Viertel- und Halbfinale bezog. "Vor zwei Tagen bin ich um vier, halb fünf ins Bett gekommen, am Tag darauf dann um 5.20 Uhr", beschwerte sich der Hamburger. Dann sei es schwer, "überhaupt nur richtig wach zu werden". Wenn man so lange wach sei, sei man sprichwörtlich "am nächsten Tag tot". | 09.05.2022 10:20