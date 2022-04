Stand: 21.04.2022 21:47 Uhr Tennis: Korpatsch zwingt Raducanu in drei Sätze

Tamara Korpatsch ist beim Hallen-Sandplatzturnier in Stuttgart im Achtelfinale ausgeschieden. Die Tennisspielerin aus Hamburg verlor am Donnerstagabend gegen Emma Raducanu aus Großbritannien mit 0:6, 6:2, 1:6. Die 118. der Weltrangliste ging als klare Außenseiterin in das Match gegen die US-Open-Siegerin, kämpfte sich jedoch stark hinein. Nach nervösem Beginn gewann Korpatsch den zweiten Satz, musste sich am Ende aber doch noch klar geschlagen geben. | 21.04.2022 21:45