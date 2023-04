Stand: 07.04.2023 12:04 Uhr THW Kiel: Ahlm in Aufsichtsrat gewählt

Der langjährige Kapitän Marcus Ahlm ist beim deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt worden. Dies teilte der THW an Karfreitag mit. Der legendäre Schwede wird künftig zusammen mit dem Vorsitzenden Dr. Marc Weinstock, dessen Stellvertreter Olaf Berner, Gaby Papenburg und Jens Binek das Kontrollgremium des Clubs bilden. Ahlm, mit dem die Zebras zwischen 2003 und 2013 alles gewonnen hatten, was es im Vereinshandball zu gewinnen gibt, folgt auf Sven Fricke, der den THW-Aufsichtsrat aus beruflichen Gründen auf eigenen Wunsch verlassen hat. | 07.04.2023 11:59