Stand: 28.03.2023 11:44 Uhr St. Paulis Hartel: Spielen nicht um den Aufstieg mit

Acht Siege in Folge haben beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli Euphorie ausgelöst. Marcel Hartel tritt allerdings auf die Bremse. "Es sind noch viele Punkte bis ganz oben, deshalb kann man nicht davon sprechen, dass wir um den Aufstieg mitspielen", sagte der Mittelfeldspieler. "Wir wollen natürlich so weitermachen. Dann schauen wir, was rauskommt." Am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) empfängt St. Pauli Jahn Regensburg. Ergebnisse/Tabelle | 28.03.2023 11:32