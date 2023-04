Stand: 05.04.2023 14:46 Uhr St. Pauli bangt um Einsatz von Eric Smith

Fußball-Zweitligist FC St.Pauli bangt vor dem Spitzenspiel am Sonnabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Tabellenzweiten 1.FC Heidenheim um den Einsatz von Eric Smith. Der Defensiv-Allrounder musste das Training am Mittwochmorgen wegen Adduktorenproblemen abbrechen. Ein Ausfall des 26-Jährigen wäre für die Hamburger bitter. Der Schwede war zuletzt in absoluter Top-Form. Als Alternativen für Smith stünden Adam Dzwigala und Betim Fazliji bereit. | 05.04.2023 14:45