Stand: 26.03.2022 14:57 Uhr Spitzenreiter Wolfsburg legt im Titelrennen der Frauen-Bundesliga vor

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Bundesliga-Titelrennen vorgelegt und ihre Spitzenposition behauptet. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot feierte beim souveränen 4:1 (4:0) bei Eintracht Frankfurt ihren siebten Sieg in Serie und führt die Liga mit 47 Punkten vor Bayern München (43) an. Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag die SGS Essen. Jill Roord (9., 26.) und Lena Lattwein (14.) brachten die Wolfsburgerinnen früh auf die Siegerstraße. Pauline Bremer (45.+1) legte noch vor der Pause nach. Geraldine Reuteler (85.) gelang der Ehrentreffer. | 26.03.2022 14:56