Stand: 18.09.2022 15:12 Uhr Soufian Benyamina mit Traumdebüt für den Greifswalder FC

Der Greifswalder FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Gegen den Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin gewannen die Vorpommern am Sonntagnachmittag mit 5:0 (2:0). Der in der vergangenen Woche verpflichtete Stürmer Soufian Benyamina brachte den Aufsteiger gegen seinen Ex-Club mit einem Doppelpack (31., 40.) mit 2:0 in Führung. Für die weiteren Greifswalder Treffer zeichneten Julian Rüh (54.), Guido Kocer (57.) und Abu Bakarr Kargbo (68.) verantwortlich.