Stand: 31.07.2022 15:03 Uhr Segeln: Herrmann begeistert von seinem neuen Boot

Weltumsegler Boris Herrmann hat seine neue Yacht erstmals erfolgreich unter Segeln getestet. Elf Tage nach dem Stapellauf absolvierte die "Malizia - Seaexplorer" ihre ersten Seemeilen in bretonischen Gewässern vor Lorient. Dabei begeisterte das Boot schon im vorsichtigen Testmodus mit 25 Knoten Geschwindigkeit. "Dieses Boot ist fantastisch. Am 6. November will Herrmann am Transatlantik-Klassiker "Route du Rhum" teilnehmen. | 31.07.2022 15:02