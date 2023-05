Stand: 02.05.2023 12:05 Uhr Sea Devils vor mehr als 20.000 Zuschauern im Volksparkstadion

Die Kulisse für das Saisonauftaktspiel der Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) wird immer größer. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, sind für die Partie am 11. Juni im Volksparkstadion gegen Rhein Fire aus Düsseldorf schon mehr als 20.000 Karten verkauft worden. "Das ist eine tolle Nachricht und ein weiterer Beleg dafür, dass die European League of Football in den Herzen der Leute angekommen ist", sagte Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Die ELF startet am 3. Juni mit 17 Teams aus neun Nationen in ihre dritte Saison. Die Hamburg Sea Devils, die ihre weiteren Heimspiele im Stadion an der Hoheluft austragen, starten bei den Panthers Wroclaw in Polen. Das Finale findet am 24. September in Duisburg statt. | 02.05.2023 12:05