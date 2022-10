Stand: 21.10.2022 12:47 Uhr Schwimmer Wellbrock verpasst Weltcup-Finale über 400 m Freistil

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin einen holprigen Start erlebt. Der Doppel-Weltmeisteraus Bremen verpasste am Freitag zum Auftakt über die 400 m Freistil mit 3:47,55 Minuten als 17. das Finale am Abend (19.13 Uhr) deutlich. Bereits im Vorfeld hatte Wellbrock betont, dass man bei seinem Trainingsrückstand "nicht auf irgendwelche tollen Zeiten" zu hoffen brauche. Der 25-Jährige war erst an Corona erkrankt und absolvierte anschließend eine vierwöchige Grundausbildung für die Sportfördergruppe der Bundeswehr. | 21.10.2022 12:47