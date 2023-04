Stand: 22.04.2023 19:51 Uhr Schwerins Volleyballerinnen vor dem Play-off-Aus

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind mit einer Niederlage in die Halbfinal-Play-offs gestartet. In eigener Halle unterlag das Team von Trainer Felix Koslowski dem SC Potsdam mit 2:3 (19:25, 25:23, 25:21, 33:35, 11:15) und liegt in der "Best of Three"-Serie damit 0:1 zurück. Weil unter anderem auch die türkische Nationalspielerin Tutku Burcu Yüzgenc wegen Rückenbeschwerden ausfiel, trat Schwerin ohne etatmäßige Diagonalangreiferin an, dafür aber mit drei Außen-Annahmespezialistinnen. Im vierten Satz ließ der SSC vier Matchbälle ungenutzt. So kann das Gastspiel am kommenden Mittwoch (20:15 Uhr) in Potsdam bereits das Aus bedeuten. | 22.04.2023 19:50