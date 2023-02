Schwangerschaft und Sport: Fragen und Antworten

"Moderat ist das Zauberwort", erklärt die Wissenschaftlerin. Das schließt Sport, bei dem die Schwangere an ihre Grenzen geht und Topleistung bringt aus. Die Grenze ist aber bei jedem anders. Ausschlaggebend ist, wie hoch die Belastung vor der Schwangerschaft war. "Früher hat man immer gesagt, man soll den Pulsbereich von 140 nicht überschreiten, das ist aber eigentlich nicht individuell genug", so Sulprizio. Wichtig ist, dass die Schwangere genug Sauerstoff hat und nicht nur "auf Energiebereitstellung durch ihre Muskeln zurückgreift". Sulprizio rät dringend, anaerob zu trainieren und im Wohlfühlbereich zu bleiben. Für Freizeitsportler gilt: "Wenn man sich beim Laufen gut unterhalten kann, dann ist es gut." Ansonsten droht eine Unterversorgung des Babys: Sauerstoffmangel und zu wenig Nährstoffe, die in der Gebärmutter ankommen.

Gesa Krause, zweimalige Europameisterin und WM-Dritte über 3.000 Meter Hindernis, ist in der 22. Schwangerschaftswoche beim Silvesterlauf in Trier an den Start gegangen. Als 20. kam sie nach fünf Kilometern ins Ziel. Der öffentliche Aufschrei war groß.



"Gerade wenn man aus dem Leistungssport kommt, ist es gar nicht gut, auf ein Mini-Niveau runterzufahren. Aktiv zu bleiben, ist wichtig. Ein gutes Vorbild also, gut gemacht", sagt Sulprizio dazu. Krause ist dabei nicht an ihre Grenzen gegangen, hat keine Topleistung abgerufen und sich vorab medizinisch beraten lassen. Eine schwangere Leistungssportlerin kann eben anders weitertrainieren, als eine Freizeitsportlerin.