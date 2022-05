Stand: 12.05.2022 10:11 Uhr Ryan Malone verlängert in Rostock

Innenverteidiger Ryan Malone hat seinen Vertrag in Rostock um ein Jahr bis zum 30.06.2023 verlängert. Der 29-jährige US-Amerikaner, der im vergangenen Jahr vom VfB Lübeck zu Hansa wechselte, bestritt bisher 24 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Vorlagen gelangen. Vorstand Sport, Martin Pieckenhagen fand lobende Worte: "Ryan hat sich in der vergangenen Saison zu einer festen Größe in unserer Defensive entwickelt. Auf und neben dem Platz überzeugt er mit Ehrgeiz, Fleiß und Kampfgeist." | 12.05.2022 10:15