Stand: 13.05.2022 14:24 Uhr Rostocker Gröschel für Leichtathletik-WM nominiert

Der Rostocker Tom Gröschel wird als einziger deutscher Marathon-Läufer bei der Leichtathletik-WM in Eugene (15. bis 24. Juli) an den Start gehen. Der Athlet vom TC Fiko Rostock wurde zudem vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) für die Marathon-Mannschaft bei der Heim-EM in München (15. bis 21. August) nominiert. | 13.05.2022 14:15