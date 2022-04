Stand: 02.04.2022 17:40 Uhr Regionalliga Nord: FC St. Pauli II verpasst Befreiungsschlag

Die U23 des FC St. Pauli muss in der Regionalliga Nord weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Zweitvertretung der Kiezkicker unterlag am Sonnabend in der Abstiegsrunde 0:5 (0:2) beim BSV Rehden. Zwar haben die Hamburger als Tabellensechster weiter fünf Punkte Vorsprung auf den Lüneburger SK Hansa, die Niedersachsen haben allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand. Die weiteren Ergebnisse vom Sonnabend: FC Oberneuland - Altona 93 2:2 (0:1), SSV Jeddeloh II - SV Drochtersen/Assel 1:1 (0:1). | 02.04.2022 17:37