Stand: 27.09.2020 15:48 Uhr

Regionalliga: Havelse übernimmt Tabellenführung

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der TSV Havelse in der Gruppe Süd die Tabellenführung übernommen. Die Niedersachsen gewannen ihr Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh II mit 3:0 (1:0) und verdrängten den VfB Oldenburg von der Spitze, der am Sonnabend beim VfL Wolfsburg II mit 0:1 (0:0) verloren hatte. Leon Damer (36.,/51.) traf für den TSV doppelt, Julius Langfeld (86.) besorgte den Endstand. In der Gruppe Nord feierte die U21 des Hamburger SV einen 7:0 (6:0)-Kantersieg gegen den Heider SV. Ergebnisse und Tabelle | 27.09.2020 15:54