Stand: 18.04.2023 21:31 Uhr RL Nord: Hannover 96 II siegt souverän in Emden

Hannover 96 II hat am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga Nord souverän seine Pflichtaufgabe erfüllt. Im Spiel beim Tabellenletzten Kickers Emden gelang ein 3:0 (3:0). Dadurch ging es in der Tabelle auf Rang vier hoch. Ergebnisse und Tabelle | 18.04.2023 21:20