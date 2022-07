Stand: 07.07.2022 15:20 Uhr Polizei sucht mit Phantombild nach mutmaßlichem Hansa-Fan

Die Polizei sucht im Falle eines nach einem Streit gestorbenen Fans von Hertha BSC Berlin mit einem Phantombild nach einem Verdächtigen. Das 55 Jahre alte Opfer soll am 19. Mai nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha und dem HSV in der Nähe des Olympiastadions mit dem Fahrer eines Wagens mit Rostocker Kennzeichen in Streit geraten sein. Als der Hertha-Fan weitergehen wollte, soll ihn der Beifahrer des Wagens, der laut Zeugenaussagen ein Oberteil mit dem Vereinslogo von Hansa Rostock trug, geschlagen haben. Der Hertha-Fan stürzte, schlug mit dem Kopf auf der Straße auf und erlitt schwere Verletzungen. Er starb im Juni im Krankenhaus. | 07.07.2022 15:20