Stand: 19.05.2022 17:47 Uhr Polizei erklärt HSV - Hertha BSC zum Hochrisikospiel

Die Hamburger Polizei hat das Rückspiel in der Relegation zwischen Fußball-Zweitligist HSV und Bundesligist Hertha BSC am kommenden Montagabend zum Hochrisikospiel erklärt. Eine Hundertschaft aus Berlin wird zur Unterstützung nach Hamburg kommen. "Geplant ist am Montag weitere Unterstützung aus anderen Bundesländern", sagte Polizeisprecher Holger Vehren. Aus Berlin werde eine dreistellige Zahl an Fans erwartet, "die uns Probleme bereiten könnten", erklärte Vehren. | 19.05.2022 17:44