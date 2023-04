Stand: 04.04.2023 22:03 Uhr Play-off-Coup: Grizzlys Wolfsburg mit Sieg in München

Die Grizzlys Wolfsburg sind in der Play-off-Halbfinalserie gegen Top-Favorit EHC München in Führung gegangen. Die Niedersachsen setzten sich im dritten Spiel mit 5:3 (0:0, 4:2, 1:1) beim Hauprunden-Sieger durch und gingen damit im Modus "Best of Seven" mit 2:1 in Führung. Die Wolfsburger blockten in der Defensive unzählige Schüsse und zeigten sich offensiv zugleich eiskalt. Spencer Machacek (23./50.), Trevor Mingoia (29.), Dustin Jeffrey (34.) und Tyler Morley (39.) trafen für die Grizzlys. Überblick | 04.04.2023 22:02