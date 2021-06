Stand: 13.06.2021 16:53 Uhr Osnabrück verpflichtet Mittelstürmer aus Ulm

Der VfL Osnabrück hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der künftige Fußball-Drittligist verpflichtete Felix Higl vom SSV Ulm 1846. Der Mittelstürmer mit Gardemaß (1,94 m) erzielte in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Südwest 13 Tore. Der 24-Jährige spielte in der Jugend in Freiburg, Hoffenheim und Heidenheim, höher als Vierte Liga spielte Higl bisher allerdings nicht. Transferübersicht | 13.06.2021 16:50