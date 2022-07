Stand: 06.07.2022 12:05 Uhr Offenes Rennen im Duell um die Nummer eins im St.-Pauli-Tor

Der Kampf um die Nummer eins im Tor des FC St. Pauli ist weiterhin offen. "Es ist eine schwere und spannende Entscheidung", sagte Torwarttrainer Marco Knoop im Trainingslager des Fußball-Zweitligisten in St. Leonhard/Südtirol. In der vergangenen Saison war der bosnische Nationalkeeper Nikola Vasilj die Nummer eins, Dennis Smarsch durfte dafür in den DFB-Pokalspielen in den Kasten. Beide überzeugten weitgehend. Schultz will sich nun erst kurz vor der am 16. Juli mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg startenden Spielzeit festlegen. | 06.07.2022 12:00