Stand: 26.10.2022 09:45 Uhr Nach Babypause: Kerber plant Comeback in Wimbledon oder New York

Die schwangere Angelique Kerber plant im nächsten Jahr ein schnelles Comeback auf dem Tennis-Court. "Ich denke, ich werde eher Ende des Jahres zurückkommen. Also eher New York als Wimbledon, aber wenn es schon in Wimbledon geht, dann gern auch da", sagte die 34 Jahre alte Kielerin der "Sport Bild". Wimbledon beginnt am 3. Juli 2023, die US Open am 28. August. Kerber, die mit ihrem Freund Franco Bianco im Frühjahr ihr erstes Kind erwartet, möchte ihr Baby dann mitnehmen: "Ich werde das Kind nicht zu Hause lassen. Es wird auf jeden Fall eine Nanny dazukommen." | 26.10.2022 09:38