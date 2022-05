Stand: 20.05.2022 08:14 Uhr NBA: Theis und Boston Celtics gleichen aus

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben in den Conference Finals der nordamerikanischen Profiliga NBA zurückgeschlagen. Die Celtics gewannen das zweite Spiel der "best of seven"-Serie bei Miami Heat mit 127:102 und glichen damit zum 1:1 aus. Der Salzgitteraner Theis kam in gut sechs Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte. | 20.05.2022 08:14