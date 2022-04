Stand: 24.04.2022 11:21 Uhr NBA: Theis mit Boston Celtics kurz vor Weiterkommen

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht mit den Boston Celtics dicht vor dem Einzug in die zweite Play-off-Runde der NBA. Die Celtics gewannen bei den Brooklyn Nets mit 109:103 (53:50) und gingen in der Play-off-Serie mit 3:0 Siegen in Führung. Bei einem weiteren Erfolg qualifizieren sich der Salzgitteraner Theis und sein Team für die nächste Runde der nordamerikanischen Profiliga. Die Celtics lagen über den Großteil der Partie in Führung und setzten sich im Schlussabschnitt ab. | 24.04.2022 10:08