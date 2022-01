Stand: 13.01.2022 08:03 Uhr NBA: Starker Schröder führt Boston zum Sieg

Auch dank einer stark verbesserten Leistung von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA den dritten Sieg in Serie geholt. Der gebürtige Braunschweiger kam beim 119:100 gegen die Indiana Pacers auf 23 Punkte. Mehr hatte er zuletzt vor einem Monat erzielt, in den beiden vergangenen Spielen war er nur auf einstellige Werte gekommen. | 13.01.2021 08:02