Stand: 04.03.2023 10:41 Uhr NBA: Schröder verliert, Hartenstein siegt

Basketball-Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers eine weitere Niederlage kassiert. Der Braunschweiger, der eine schwache Wurfausbeute hatte, unterlag mit seinem Team zu Hause 102:110 gegen die Minnesota Timberwolves. Der 29-Jährige kam in 34 Minuten Spielzeit nur auf sechs Punkte, aber immerhin auf zwölf Assists. Besser läuft es für den in Niedersachsen aufgewachsenen Isaiah Hartenstein und seine New York Knicks. Der Center feierte mit dem 122:120 bei den Miami Heat bereits den siebten Sieg nacheinander. Der 24-Jährige steuerte jeweils vier Punkte und Rebounds bei. Die Knicks liegen anders die Lakers weiter auf Play-off-Kurs. | 04.03.2023 10:21