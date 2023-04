Stand: 20.04.2023 08:35 Uhr NBA-Play-offs: Dämpfer für Schröder und die Lakers

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben im zweiten Spiel der NBA-Play-offs einen Dämpfer kassiert. Das Team um Superstar LeBron James verlor Spiel zwei der ersten Runde bei den Memphis Grizzlies 93:103 und musste in der Serie "Best of Seven" den Ausgleich hinnehmen. Der Braunschweiger Schröder blieb in 16 Minuten ohne Punkte, LeBron James avancierte mit 28 Zählern zum besten Scorer seines Teams. Spiel eins hatten die Lakers 128:112 für sich entschieden. | 20.04.2023 08:35