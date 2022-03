Stand: 29.03.2022 08:07 Uhr NBA: Niederlage für Theis, Schröder verletzt

Die Siegesserie von Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und seinen Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist gerissen. Der Rekordmeister unterlag den Toronto Raptors mit 112:115 nach Verlängerung und kassierte damit die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen in Folge. Der Center aus Salzgitter verbuchte in seinen 41 Minuten Einsatzzeit 13 Punkte und schaffte mit zehn Rebounds ein Double-Double. Eine Niederlage kassierten auch Dennis Schröders Houston Rockets. Beim 120:123 gegen die San Antonio Spurs fehlte der gebürtige Braunschweiger allerdings wegen Schulterproblemen. | 29.03.2022 08:05