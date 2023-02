Stand: 24.02.2023 11:49 Uhr Leichtathletik: Zwei Norddeutsche bei der Hallen-EM

Im 32 Athletinnen und Athleten umfassenden deutschen Aufgebot für die Hallen-EM der Leichtathleten in Istanbul (2. bis 5. März) sind lediglich zwei Norddeutsche dabei. Für den Dreisprung der Frauen wurde Kira Wittmann von der LG Göttingen nominiert, die am vergangenen Wochenende in Dortmund deutsche Meisterin wurde. Zudem startet Stabhochspringer Gillian Ladwig vom Schweriner SC. | 24.02.2023 11:47