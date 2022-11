Stand: 06.11.2022 17:40 Uhr Langjähriger Reit-Präsident Graf zu Rantzau gestorben

Der Pferdesport trauert um seinen langjährigen Präsidenten Breido Graf zu Rantzau (Breitenburg). Der Ehrenpräsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) starb am Sonntag im Alter von 73 Jahren, wie der Verband nach Bestätigung durch den Sohn des Verstorbenen mitteilte. Rantzau trat 2005 an der Spitze des auch für die Zucht zuständigen Verbandes die Nachfolge von Jürgen Thumann an. Der diplomierte Betriebswirt, der dreimal für die Nationalmannschaft geritten hatte, führte die FN bis 2021. Wegen seiner Krebserkrankung war er nicht wieder zur Wahl angetreten. | 06.11.2022 17:40