Stand: 22.04.2022 16:48 Uhr Kiel holt Nachwuchsspieler Niehoff in den Profikader

Niklas Niehoff hat beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel vorzeitig einen neuen Vertrag unterschrieben. Er soll spätestens ab der Saison 2023/2024 fester Bestandteil des Profikaders werden. Der 17-Jährige wechselte 2020 aus Meppen in das Nachwuchsleistungszentrum der KSV. In der laufenden Saison absolvierte der Stürmer 15 Einsätze für die Kieler U19 in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost und kam auch schon drei Mal in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Zudem debütierte Niehoff im November 2021 in der deutschen U18-Nationalmannschaft. | 22.04.2022 14:40