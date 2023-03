Stand: 26.03.2023 09:35 Uhr Jansen plant keinen Rücktritt als HSV-Präsident

Marcell Jansen will trotz der Querelen beim Zweitligisten Hamburger SV nicht von seinem Amt als Präsident zurücktreten - mit einer Bedingung. "Das habe ich nicht vor. Aber falls im HSV-Umfeld noch mal jemand bedroht oder beleidigt wird, gehe ich diesen Weg nicht mit!", erklärte der frühere Fußball-Nationalspieler der "Bild am Sonntag". Der 37-Jährige gab zu, dass es bei der Aktionärs-Hauptversammlung im Februar zu "Beleidigungen und Bedrohungen" gekommen sei, "das ist leider so". Allerdings betonte der 37-Jährige auch, dass der Austausch zuletzt "wieder konstruktiv" gewesen sein, "und diesen Weg sollten wir gemeinsam weitergehen". | 26.03.2023 09:32