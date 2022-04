Stand: 01.04.2022 11:46 Uhr Holstein Kiel: Profivertrag für Carrera

Defensivspieler Nico Carrera hat beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der Kontrakt des 19-Jährigen ist bis zum 30. Juni 2025 gültig. "Nico hat sich in seiner Zeit bei der KSV sehr gut entwickelt", erklärte KSV-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver. Carrera, der im Sommer 2020 aus Dallas an die Förde kam, feierte Anfang März sein Zweitliga-Debüt beim 3:4 gegen Paderborn. Auch beim 2:3 in Rostock kam er zum Einsatz. | 01.04.2022 11:42