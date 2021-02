Stand: 03.02.2021 13:52 Uhr Hansa Rostock wohl schon mit Türpitz und Schwede gegen Verl

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock wird voraussichtlich mit seinen beiden letzten Winter-Neuzugängen Philip Türpitz und Tobias Schwede in das Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen den SC Verl gehen. "Sie machen physisch einen guten Eindruck, auch wenn ihnen der Rhythmus fehlt. Sie sind eine Kader-Option und werden uns bereichern", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Mittwoch über die Neuen. Türpitz war Anfang der Woche vom Zweitligisten SV Sandhausen an die Küste gewechselt, Schwede kam vom Rostocker Liga-Rivalen SV Wehen Wiesbaden nach Mecklenburg-Vorpommern. | 03.02.2021 13:50