European League: SG Flensburg-Handewitt zieht ins Final Four ein Stand: 30.04.2024 20:25 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich für das Final Four der European League in Hamburg qualifiziert. Nach dem 41:30-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel beim IK Sävehof unterlagen die Norddeutschen am Dienstagabend zu Hause im Rückspiel mit 28:29 (11:15).

Die Endrunde wird am 25. und 26. Mai in Hamburg gespielt. Johannes Golla, Simon Pytlick und Johan Hansen erzielten vor 4.825 Zuschauen mit jeweils fünf Toren die meisten Treffer für die SG. Für die Schweden war Alexander Westby ebenfalls fünfmal erfolgreich.

Die Schweden, die in den Play-offs die TSV Hannover-Burgdorf aus dem Wettbewerb geworfen hatten, starteten gut, führten in der 7. Minute 4it :1. Nach dem 7:3 der Gäste (10.) nahm SG-Trainer Nicolej Krickau eine Auszeit und redete lautstark auf seine Spieler ein. Rechtsaußen Hansen glich zum 9:9 aus (22.), doch bis zum Pausenpfiff der ungarischen Schiedsrichter wuchs der Rückstand wieder auf vier Treffer an.

SG Flensburg-Handewitt - IK Sävehof 28:29 (11:15). Tore SG Flensburg-Handewitt: Golla (5), Hansen (5), Pytlick (5), Mensah Larsen (2), Einarsson (3), Lasse Kjaer Möller (3), Pedersen (3), Gottfridsson (1), Jörgensen (1)

Tore IK Sävehof: Westby (5), Brolin (4), Mittun (4/1 Siebenmeter), Berlin (3), Blanche (3), Johansson (3/3), Sandberg (3), Spante (3), Andersson Moberg (1)

Zuschauer: 4.825

Nach der Pause bauten die Schweden ihren Vorsprung auf fünf Tore aus (17:12/33.). Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Gästen aber die Kräfte. Bei der SG übernahmen jetzt Kreisläufer Golla und Rückraumspieler Pytlick das Kommando. Der Däne Pytlick erzielte mit dem 22:21 (49.) die erste Führung der Norddeutschen. Für den Sieg gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Schweden reichte es aber nicht. Die Auslosung des Halbfinales findet am Freitag in Hamburg statt.

