Stand: 01.06.2022 12:39 Uhr Hansa Rostock: Saisonvorbereitung beginnt am 8. Juni

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock startet am 8. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. An der ersten drei Tagen werden Diagnostik- und Leistungstests vorgenommen. Zum Sommer-Trainingslager reist die Mannschaft vom 24. Juni bis zum 3. Juli nach Österreich. Am 9. Juli (14 Uhr) steigt im Ostseestadion die Generalprobe gegen den dänischen Erstligisten Bröndby IF. Die Zweitliga-Saison beginnt eine Woche später. | 01.06.2022 11:46