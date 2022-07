Stand: 13.07.2022 11:03 Uhr Handball: THW Kiel mit Testspiel in Hohn

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat ein Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison vereinbart. Das Team von Trainer Filip Jicha tritt am 3. August (18.30 Uhr) beim Oberligisten HSG Eider Harde in Hohn (bei Rendsburg) an. Für die "Zebras" ist es nach fünf Tage nach Trainingsstart die erste Partie unter Wettkampfbedingungen. | 13.07.2022 11:03