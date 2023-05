Stand: 06.05.2023 15:55 Uhr Hamburgs Basketballer im Saisonfinale ohne Christoph Philipps

Basketball-Bundesligist Towers Hamburg muss im letzten Saisonspiel auf Christoph Philipps verzichten. Wie der Club am Sonnabend mitteilte, zog sich der 24-Jährige im Abschlusstraining einen Bruch der linken Hand zu. Der Flügelspieler wird damit in der Partie am Sonntag (15 Uhr) bei den Basketball Löwen Braunschweig nicht zur Verfügung stehen. | 06.05.2023 15:54