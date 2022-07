Stand: 01.07.2022 18:27 Uhr Hamburger Derbywoche: Danelo siegt im Sprintrennen

Der vier Jahre alte Hengst Danelo ist der Sieger im wichtigsten Sprintrennen der Hamburger Derbywoche. Am Freitag gewann Danelo mit seinem Jockey Jozef Bojko den Großen Preis von Lotto Hamburg auf der 1.200-Meter-Strecke. Der Hengst setzte sich in dem mit 55.000 Euro dotierten Rennen als 79:10-Außenseiter gegen den französischen Hengst King Gold (Bauyrzhan Murzabayev) durch. Dritte wurde die Favoritin Best Flying unter Martin Seidl. | 01.07.2022 18:26