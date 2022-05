Stand: 11.05.2022 20:53 Uhr Hamburg richtet Benefizspiel für Ukraine aus

Das Hamburger Volksparkstadion wird Schauplatz eines Benefizspiels zugunsten der Menschen in der Ukraine. Am 28. Mai (12 Uhr) treffen in der Arena ein All-Star-Team des DFB und ein Team Hamburg aufeinander. Beim HSV-Team sollen die Ex-Profis Marcell Jansen, Piotr Trochowski, Christian Rahn, Thomas Gravesen, Stig Töfting, Harald Spörl und Bastian Reinhardt auflaufen. Für die DFB-Allstars werden unter anderem Thomas Helmer, Timo Hildebrand, Patrick Owomoyela, Christian Träsch, Patrick Helmes dabei sein. | 11.05.2022 20:52