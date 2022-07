Stand: 03.07.2022 11:15 Uhr "Haben noch viel zu tun": Kovac nach Blitzturnier angefressen

Trainer Niko Kovac hat nach dem letzten Platz des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg beim Blitzturnier in Osnabrück Kritik an seinem Team geübt. "Wir haben noch viel zu tun. Wir haben im Offensivbereich gearbeitet, davon habe ich heute nur phasenweise etwas gesehen. Im Defensivverbund haben wir noch gar nicht gearbeitet, da habe ich viele Baustellen gesehen", erklärte der 50-Jährige. Der VfL hatte am Sonnabend bei dem Turnier gegen Gastgeber VfL Osnabrück mit 1:3 verloren und war gegen Hannover 96 nur zu einem 1:1 gekommen. | 03.07.2022 11:44