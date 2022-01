Stand: 07.01.2022 18:16 Uhr HSV gewinnt Test und verlängert mit Heuer-Fernandes - Hansa verliert

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat ein Testspiel in seinem Trainingslager in Spanien gegen den Ligarivalen Karlsruher SC gewonnen. Für die Hanseaten trafen Robert Glatzel (12.) und David Kinsombi (27.) jeweils per Foulelfmeter und Robin Meißner (50.). Am Abend gab der HSV bekannt, dass Torhüter Daniel Heuer-Fernandes seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat. Hansa Rostock hat seinen ersten Test im Trainingslager im türkischen Belek unterdessen verloren. Die Mecklenburger unterlagen dem Drittligisten TSV 1860 München mit 1:3 (0:0). John Verhoek hatte die Rostocker zunächst in Führung gebracht (50.). | 07.01.2021 18:15