Stand: 29.03.2022 16:06 Uhr HSV-Torhüter Heuer Fernandes und Mickel zurück auf dem Trainingsplatz

Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes und sein Vertreter Tom Mickel haben nach ihren Corona-Quarantänen wieder das Training beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV aufgenommen. Das gab der Verein am Dienstag via Twitter bekannt. Beide wollen am Sonnabend beim ersten Spiel nach der Länderspiel-Pause gegen den SC Paderborn wieder zum Team gehören. | 29.03.2022 16:05